Espectáculos

Nico Occhiato fue invitado a Otro día perdido y terminó contando la historia de su primer cara a cara con Mario Pergolini. Según su relato, aquel encuentro ocurrió después de unas declaraciones del conductor que a Nico no le habían gustado para nada.

Todo se remonta a cuando Luzu TV empezó a explotar en YouTube y a sumar miles de espectadores. En ese momento, Pergolini salió públicamente a cuestionar las cifras y tiró que buena parte de los que miraban el canal eran cuentas falsas. Según recordó Nico, cuando llegaron a las 20 mil personas, Mario dijo que la mitad eran bots.

Aunque al principio Nico prefirió no responderle en público, la situación se repitió cuando la audiencia subió más. Ahí fue cuando decidió escribirle para proponerle un café y aclarar las cosas. Pergolini confirmó que aceptó la invitación enseguida.

El encuentro fue un 28 de diciembre, con un calor tremendo. Nico llegó a la oficina de Mario con la computadora bajo el brazo y una misión clara: abrir el YouTube Studio para demostrarle con datos reales que sus espectadores no eran bots.

Acá es donde la historia se pone divertida. Pergolini dio su versión del episodio y lanzó que, al mirar la pantalla, le dijo a Nico que eran todos bots y cuentas truchas. Según Mario, ¡le rompió la oficina! y le dijo que lo iba a hundir. Entre risas, Occhiato saltó rápido a decir que eso era mentira.

Nico aclaró que su intención nunca fue pelearse, sino contarle cuánto le dolía que cuestionaran su trabajo después de tanto esfuerzo. Al final, charlaron durante dos horas y quedó todo bien.

Para cerrar, Occhiato dejó claro que sigue viendo a Mario como un referente y que es un honor estar en su programa, y reconociendo que Pergolini la vio diez años antes, con el camino que marcó en el streaming con Vorterix.