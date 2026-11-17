Espectáculos

Sofía Jujuy Jiménez confirmó el 16 de noviembre de 2026 que está esperando su primer hijo. La noticia llega justo a un año de haber empezado su noviazgo con el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea.

La modelo usó Instagram para compartir el anuncio con imágenes de las primeras ecografías y fotos con su pareja. En el posteo, se mostró muy emocionada y contó que soñó tanto con ese momento que no podía creer que estuviera sucediendo.

Además, le dedicó unas palabras muy dulces a Gustavo: "Armar una familia con vos, mi amor. Mi sueño desde el día en que te conocí. Hola, mejor papá del mundo". Para completar la dosis de ternura, subió un video donde se escucha por primera vez el corazón del bebé, un momento que definió como algo que no se olvida más.

Secretos y pasión xeneize

Lo más increíble es que Sofía mantuvo el embarazo en secreto durante un tiempo. Contó que incluso cuando fue invitada al programa La Peña del Morfi por el Día de la Madre, ya estaba esperando a su hijo y nadie se imaginaba nada, lo que hizo que esa fecha fuera súper especial para ella.

Pero hay un detalle que ya quedó cerrado: en tono de humor, adelantó que el bebé será hincha de Boca Juniors. Lo mostró con una foto junto a su novio en la cancha del club y sentenció que el nene tendrá "piel xeneize desde la panza".

En la publicación también quedaron reflejadas la alegría y el orgullo de sus padres, Silvia y su pareja, quienes celebraron la noticia junto a ella.

Estamos todos listos para ver el outfit de bebé más fashion del año, ¿no?