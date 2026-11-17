Espectáculos

Pampita y su novio, Martín Pepa, se hicieron presentes en el Hipódromo de Palermo para asistir a una nueva edición del Gran Premio Nacional. La pareja no solo acompañó la competencia, sino que también participó de un almuerzo a beneficio de la Fundación Fernández, cuyo objetivo es colaborar con el trabajo que la entidad desarrolla en el Hospital Dr. Juan A. Fernández.

La modelo tuvo un rol activo en la jornada y subió al podio para entregar uno de los trofeos de la competencia. El evento contó además con la presencia de Carlos Damin, Director del Hospital, y la Comisión Directiva de la entidad.

Un festejo con sentido

El encuentro ocurrió en un momento especial para el hipódromo, que está celebrando sus 150 años de historia. Los invitados compartieron un almuerzo en un ámbito especialmente preparado para disfrutar de las carreras y acompañar la iniciativa benéfica.

La Fundación Fernández, que ya lleva tres décadas de trayectoria, trabaja para renovar instalaciones y sumar aparatología de última generación al hospital, enfocándose especialmente en los quirófanos y el Servicio de Diálisis.

Además de la parte solidaria y la presencia de los famosos, el público pudo disfrutar de diversas propuestas musicales, gastronómicas y, por supuesto, las carreras hípicas características del Gran Premio Nacional.