Espectáculos

El cruce verbal entre Wanda Nara, modelo y conductora, y la China Suárez, actriz y cantante, en la puerta de la casa de Nordelta sigue encendiendo las redes sociales. En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias reveló qué se habrían dicho de más en esa discusión, algo que no formó parte del primer video que se conoció.

Según la periodista, Wanda le habría dicho a la China algo relacionado con una actitud de Mauro Icardi hacia los hijos de la actriz. Iglesias vinculó eso con que en el video se escucha a Wanda decir que la China no quiere que algo se sepa.

En la parte del video que ya se conoce, los insultos son fuertes. Wanda Nara se escuchó decir insultos y lanzó una amenaza de matarla a palos.

La China Suárez reaccionó preguntándole a quién pensaba matar a palos, a lo que la conductora respondió con más insultos.

Por otro lado, Pampito analizó que las contradicciones de ambas son tremendas. Mencionó que la China se queja de los insultos pero luego también insulta a la otra. También cuestionó que Wanda culpe a la China de soportar la violencia de un hombre, planteando que si Mauro fuese violento, la responsabilidad sería del hombre y no de la mujer.