Espectáculos

Lourdes Fernández, cantante e integrante de Bandana, declara este martes a las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11. El juicio es contra su ex pareja, Leandro García Gómez, quien enfrenta acusaciones por violencia de género cometidas en el barrio de Palermo a fines de octubre de 2025.

Según contó Mabel López, madre de la artista, Lowrdez comenzará su testimonio a las 9:00 en el tribunal, donde también se presentarán otros testigos. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, la cantante no presentó una denuncia formal contra García Gómez y no cuenta con representación legal en este proceso. Mabel López confirmó que asistiría al tribunal, aunque solo podrá entrar a la sala una vez que su hija termine de declarar.

Leandro García Gómez se encuentra actualmente preso en la cárcel de Ezeiza y decidió no declarar durante la primera audiencia. Si es hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.

Los detalles del caso

Aunque Lourdes no impulsó una acción penal, la Cámara del Crimen determinó que hay indicios de que fue víctima de un contexto de alto riesgo. Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia señaló que se observa una "percepción subjetiva de riesgo deficitaria" y que la violencia fue naturalizada por la víctima.

Todo esto surge después de lo ocurrido el 23 de octubre de 2025, cuando García Gómez fue arrestado tras mantener a Lourdes secuestrada durante varios días. En aquel momento, fue Mabel López quien presentó la denuncia al no tener contacto con su hija. Después de varios intentos de allanamiento, la Policía de la Ciudad entró al departamento y encontró a la cantante en estado de vulnerabilidad, mientras que el acusado estaba escondido en un armario.