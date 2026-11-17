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Rusherking decidió romper el silencio sobre uno de los momentos más polémicos de su historia sentimental: el final de su relación con la cantante María Becerra. En una charla con Nacho Elizalde para el segmento “Hay Amor” de Hispa, el artista repasó los detalles de aquel noviazgo, los motivos del desgaste y la infidelidad que terminó por detonar la separación.

La pareja se separó a fines de 2021, en un contexto de escándalo que repercutió fuerte en las redes sociales. A casi cinco años de aquel episodio, y mientras ambos ya están en otras relaciones, Rusherking se animó a analizar lo ocurrido y reconoció que los dos cometieron errores durante el tiempo que estuvieron juntos.

Sobre el inicio del romance, el músico contó que la conexión nació a través de la música y de un grupo de amigos que compartían. Según relató, pegaron onda porque se llamaron la atención mutuamente y les gustaba la música del otro. En ese proceso, empezaron a tomar y avanzaron en el vínculo. La relación empezó durante unas vacaciones en Córdoba.

El noviazgo duró poco más de un año y fue una etapa muy intensa. Durante ese tiempo, compartieron proyectos musicales, viajaron constantemente y llegaron a convivir durante tres o cuatro meses. Rusherking recordó que en aquel entonces no estaban tan expuestos mediáticamente, pero que todo cambió cuando se separaron.

Al analizar por qué se terminó todo, el cantante admitió que la relación se había desgastado. Atribuyó esto a que eran muy chiquitos y atravesaban una etapa de mucha inmadurez. Explicó que fueron muchas cosas las que influyeron, y que pasaron por un ciclo de ir, venir y volver antes del final definitivo.

Respecto al punto más crítico, el artista se refirió al episodio de infidelidad que quedó pegado al cierre de la pareja. Confesó que estuvo con una persona en una fiesta. Aclaró que no quiere entrar en más detalles sobre ese tema.

La ruptura tuvo una repercusión pública masiva y Rusherking reconoció que no supieron manejar la exposición de sus problemas sentimentales. Recordó que tener una relación tan expuesta es muy difícil y describió el caos de aquel momento: ella tuiteaba, después se arrepentía y él pedía perdón, mientras intentaban hablar en privado.

Este despliegue mediático le dejó consecuencias emocionales profundas. El músico confesó que aquello le dejó un trauma, sintiendo que todo el mundo estaba en su contra sin saber realmente cómo eran las cosas, reforzando la idea de que eran muy jóvenes para lidiar con esa presión.

A pesar del final accidentado, Rusherking destacó los aspectos positivos de la historia. Valoró el haber crecido con María Becerra, la música que hicieron juntos y los amigos que encontró gracias a ese vínculo. Aunque aclaró que hoy no tienen ninguna relación y no mantienen contacto, aseguró que no guarda rencores y que ambos pudieron crecer entendiendo que todo aquello fue "cosa de nenes".