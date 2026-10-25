Tamara Pettinato no se guardó nada y lanzó un palito letal a Jony Viale en los Martín Fierro

Espectáculos

Tamara Pettinato no fue a los Martín Fierro de Radio solo a buscar la estatuilla. Después de ganar el premio en la categoría Programa Periodístico Matutino Diario en FM con su equipo de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), la periodista aprovechó el momento para tirar un dardo directo a Jony Viale.

"Menos mal que no me agarran borracha, sino diría lo que pienso de Jony Viale. Gracias", soltó al recibir el galardón. El comentario se volvió viral en las redes sociales.

Tamara quiso bajarle el tono a la polémica y sostuvo que fue un chiste, dicho en clave de humor. Sin embargo, recordó que, según contó, Viale le dijo prostituta al aire en reiteradas oportunidades, y aseguró que ella no es igual de agresiva que él. Cuando le contaron que Viale había reaccionado entre risas, respondió que capaz no escuchó.

El origen de la grieta

Para los que no se acuerdan, el fuego empezó en agosto de 2024. En ese momento saltó un video de Tamara con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada, donde estaban tomando cerveza y bromeando. Viale cuestionó duramente al expresidente y apuntó contra la situación, que generó un fuerte revuelo político y mediático.

La reacción de Viale

Por su parte, Jony Viale eligió el camino de la evasión. Consultado por PrimiciasYa sobre el comentario, evitó entrar en la polémica y respondió entre risas que ya conocía a la periodista y que lo iba a meter en problemas. Ante la repregunta, fue contundente: "Nada para decirle, cero". Prefirió disfrutar de la noche junto a sus seres queridos.

La verdad, el desplante de Tamara fue épico, pero que el otro diga que "cero interés" es la respuesta más pasivo-agresiva de la historia. ¿Ustedes qué dicen, fue un chiste o hay ganas de pelear en serio?