Mex Urtizberea le pasó la factura a Mario Pergolini en vivo por haberlo rebotado dos veces

Espectáculos

Mex Urtizberea fue invitado este viernes a Otro día perdido y aprovechó el aire para hacerle un reclamo en vivo a Mario Pergolini. Todo empezó cuando Pergolini elogió el crecimiento de ¡FA!, el ciclo de música y tertulias producido por Urtizberea, destacando que el proyecto pasó de transmitirse en el living de una casa a agendar presentaciones en el Arena de Buenos Aires, Mar del Plata y Barcelona.

Pero Mex no se quedó solo con el cumplido y decidió tirar la posta sobre las negativas previas del exconductor de CQC. Entre risas, le recordó que lo llamó dos veces para que fuera y que Pergolini no tenía fe en el formato. Según Urtizberea, el conductor le dijo: "Esto va a ser una mie... no va a llegar a nada". Así que Mex volvió para decirle que, al final, funcionó y que ahora sí estaría bueno que fuera.

Pergolini intentó justificarse diciendo que no fue porque no pensó que el ciclo iba a funcionar, pero Urtizberea lo interrumpió entre risas pidiéndole que no diera explicaciones. Para rematarla, Pergolini bromeó diciendo que le había enviado sus argumentos por escrito en un mail, aclarando que ahí puso que el proyecto no iba a funcionar.

Ante esto, Mex reaccionó con ironía, marcando que Pergolini era la primera persona que le pedía un correo formal para una invitación, ya que él suele gestionar todo por WhatsApp. Cuando se pusieron más serios, el creador de ¡FA! contó que Mario le había preguntado quiénes iban a ir y, aunque le dijo que sí y recibió toda la lista, nunca se presentó.

Urtizberea remarcó que lo invitó a la radio porque sentía que Pergolini era para ese medio, mientras el conductor se mostraba atento y bastante incómodo al saberse en falta. Como última defensa, Pergolini argumentó que en los programas grupales hay que saber hablarle a la otra gente.

Sinceramente, qué momento para Mario. ¿No es un poquito fuerte decir que algo va a ser una m... y después aplaudir el éxito desde afuera?