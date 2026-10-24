Lali no pudo contener la emoción al cruzarse con Cristian Castro en Miami

Espectáculos

Lali Espósito vivió un momento de pura fanatismo en Miami durante la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina. La artista no pudo ocultar su admiración cuando vio llegar a Cristian Castro al espacio de entrevistas de Telemundo, reaccionando con risas y gestos de total emoción. Lali confesó que, aunque ya se habían cruzado un montón de veces anteriormente, cada vez que lo ve le pasa algo.

La cantante explicó que su vínculo con el artista mexicano es profundo porque creció tratando de imitar sus canciones y sus baladas. Para ella, el encuentro no fue una casualidad más, sino que se mostró visiblemente movilizada ante la cámara mientras vestía un look dorado de brillos. El momento culminó con un abrazo, algo que Lali ya había anticipado el día previo cuando participó de otro contenido del evento, asegurando que darle ese abrazo profundo a Castro era lo que más deseaba de toda la jornada.

Lali es una cantante, actriz, compositora y empresária argentina que saltó a la fama muy chica, protagonizando noveles como Rincón de Luz y Chiquititas, además de formar parte del fenómeno de Casi Ángeles y el grupo Teen Angels.

Una obsesión musical desde la infancia

La admiración de Lali por Cristian Castro no es algo pasajero ni producto de la coyuntura del evento. La actriz y compositora dejó claro que la música del cantante mexicano fue una pieza fundamental en su formación artística y sentimental desde que era niña. Aunque ya lo conocía y se habían cruzado en Argentina en otras ocasiones, tenía ganas especiales de verlo en esta edición de los premios, especialmente porque el artista iba a ser homenajeado.

Cuando le preguntaron cuál era su tema preferido, Lali se negó a elegir uno solo y respondió que le gustan todas. Sin embargo, mencionó específicamente Vuélveme a querer y se animó a entonar unos versos de Mañana, mañana. Su respeto por la trayectoria de Castro abarca todas las etapas, desde el inicio de su carrera hasta la actualidad, reafirmando que es su cantante latino favorito de toda la vida.

El lado relax y los consejos de Cristian

Además de la música, la charla tocó la fibra del humor y la viralidad. Lali rescató una frase de Castro que estuvo dando vueltas en las redes sociales y que resume una filosofía de vida bastante disruptiva: una invitación a no hacer nada.

Para Lali, estas palabras resultan una gran verdad y le hicieron muy feliz escucharlas. Interpretó el mensaje como una invitación necesaria a bajar el ritmo y relajarse frente a las exigencias del día a día. Entre risas, comentó que todos están tan activos que el consejo de Castro de relajarse un poquito es justo lo que hace falta.

El caos glamuroso de la alfombra roja

Más allá del encuentro con su ídolo, Lali describió que la atmósfera en Miami fue intensa. Aseguró que había una “vibra terrible” debido a la cantidad de gente presente en la gala. El movimiento era tanto que Lali contó que se estaba enganchando su vestido de brillos con otras personas y con los cristales de otros looks mientras circulaba por la alfombra.

La artista también destacó la belleza de las invitadas y la energía positiva de la noche, afirmando que todo el mundo estaba muy contento. Para ella, el valor principal de la convocatoria fue la diversidad. Resaltó que el evento fue una verdadera celebración de la música donde se unieron personas muy distintas, con procedencias y trayectorias diversas y géneros musicales diferentes, lo cual definió como algo muy bonito.

La verdad, que Lali sea tan fan como nosotros nos hace quererla más. ¿Quién no se emociona así cuando ve a su ídolo?