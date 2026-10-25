Anita B Queen abrió el show de BTS en La Plata y analizó por qué el grupo es un fenómeno mundial

Espectáculos

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata fue el escenario de la primera noche de BTS en Argentina, un evento que el ARMY local esperó durante 13 años. Antes de que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook salieran al escenario, Anita B Queen tuvo la responsabilidad de abrir la velada, presentándose frente a miles de fanáticos que colmaron el lugar.

Anita B Queen es una DJ y productora argentina de ascendencia surcoreana que quedó en el centro de la escena por su desempeño como telonera en este debut histórico de la banda en el país.

Entre pogos y encuentros pendientes

Luego de la presentación, Anita pasó por el ciclo de Andy Kusnetzoff, Perros de la Calle, donde relató los detalles de su experiencia. Uno de los puntos más llamativos de la charla fue el impacto del público argentino. Según la DJ, hubo comentarios durante la primera noche asegurando que eran lo mejor, algo que ella misma reafirmó diciendo que es cierto. Para Anita, lo que sucede en los recitales en Argentina tiene una intensidad real que no se ve en otras presentaciones.

Esa misma intensidad llegó a sorprender a los artistas. Anita adelantó que Jimin, uno de los integrantes de la banda, se asustó con los pogos que se armaron entre los fanáticos durante el show, marcando la diferencia en la energía con la que el público acompañó las canciones.

Por otro lado, surgió la duda sobre si la telonera había podido conocer a los músicos. Anita aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no había tenido la oportunidad de conocer formalmente a los chicos. Basándose en la costumbre de otras bandas internacionales, donde los teloneros suelen encontrarse con los artistas principales después de algunas fechas, ella creía que eso podría pasar en los días restantes de la gira en Argentina. Hasta entonces, el contacto se limitaba únicamente a la experiencia compartida dentro del estadio.

La clave del refugio y los valores

Durante la charla, la DJ se puso en modo analista para explicar por qué BTS logró transformarse en un fenómeno global. Empezó reconociendo que son una banda de K-pop como cualquier otra dentro de un género que cuenta con muchísimos grupos conocidos y reconocidos en todo el mundo. Sin embargo, según su visión, lo que los hizo distinguirse fueron sus valores y el mensaje que transmiten a sus seguidores.

Para Anita, la clave está en el apoyo constante a quienes sufren, a las personas que se sienten solas, que están deprimidas o que simplemente no están pasando por un buen momento. Esta postura creó una sensación de refugio donde muchísima gente pudo sentirse abrazada por un grupo tan grande.

Rompiendo la barrera de la cultura coreana

La DJ también reflexionó sobre la distancia cultural. Mencionó que Corea es percibida como una cultura muy cerrada, pero que el mensaje de BTS logró atravesar esa barrera porque habla de sentimientos comunes. Para ella, el impacto radica en que el grupo le diga a alguien que se siente rara o que no siente que ese lugar sea el suyo que no se preocupe, porque ellos también se sienten a veces como bichos raros.

Esta capacidad de hablarle a quienes no se sienten incluidos fue, para Anita, una de las piezas fundamentales para la expansión internacional del grupo. Andy Kusnetzoff coincidió en que la angustia adolescente es un sentimiento universal, presente en cualquier país, lo que explica el alcance global de la banda. Anita cerró reafirmando que ese mensaje se extendió a nivel mundial, concluyendo que la magnitud del fenómeno no se debe solo a la música, sino a que los integrantes lograron acompañar a personas que buscaban sentirse escuchadas y comprendidas.