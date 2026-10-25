Aseguran que Felipe Pettinato fue internado de urgencia por su salud mental

Espectáculos

Felipe Pettinato habría sido internado en las últimas horas en un hospital público debido a complicaciones relacionadas con su salud mental. La noticia la dio la periodista Pía Shaw en Sálvese Quien Pueda (América TV), quien detalló que la decisión de hospitalizarlo responde a una situación que requiere atención médica especializada y que el proceso se está llevando a cabo rodeado de su familia.

Aunque en el entorno periodístico se consultó si este nuevo episodio podría estar vinculado al consumo de sustancias, Shaw evitó confirmar una relación directa. Solo señaló que la internación tiene que ver con lo que el hijo de Roberto Pettinato viene atravesando en los últimos años. Shaw prefirió mantener en reserva el nombre del establecimiento donde se encuentra, y remarcó el hermetismo que mantiene la familia.

El contexto judicial

Esta situación ocurre mientras Pettinato atraviesa un momento complejo con la Justicia. El 20 de abril de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte, hecho ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento, donde falleció su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo.

Además, esa condena fue unificada con otra de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, dictada en abril de 2024 por un hecho de 2018. En total, debe cumplir una pena de tres años de ejecución condicional.

Para evitar que la pena se convierta en prisión efectiva, el mediático tiene obligaciones estrictas: debe mantener un domicilio fijo, permanecer bajo supervisión judicial y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas.