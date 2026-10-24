La profesora que cambió el aula por el escenario y terminó sin trabajo

Espectáculos

Hay que tener unos huevos bárbaros para dejar el laburo por un programa de tele, pero Fabiana Vega lo hizo. La profesora de Matemática se presentó en la segunda temporada de Es mi sueño, el certamen de canto de El Trece que conduce Guido Kaczka, y aunque el talento estaba, la asistencia al colegio no tanto. Resulta que Vega tenía un cargo de suplente y, entre que grababa y ensayaba, empezó a faltar demasiado. El resultado fue inevitable: le rescindieron el contrato.

La confesión salió a la luz después de que Vega cantara "Sin tu amor", un clásico de Alejandro Lerner y Sandra Mihanovich, junto a Ailén Peralta. Todo parecía ir viento en popa y la profe hasta aprovechó el aire para mandarle saludos a sus alumnos, tirando un "después me reclaman" entre risas. Pero el clima cambió cuando Peralta soltó la bomba: le habían echado del trabajo. Vega lo confirmó sin vueltas y con una sonrisa, aclarando que la suplencia terminó porque estaba faltando, aunque aseguró que quedó todo bien.

Acá es donde entra Abel Pintos, que tiene el radar activado para estas cosas. El cantante, que es parte del jurado, no pudo evitar la ironía de la situación y lanzó un comentario que dejó al estudio muerto de risa. Pintos le marcó la paradoja total de ser suplente y, al mismo tiempo, faltar al trabajo. "Pará, vos eras la suplente y además faltaste", disparó, y remató que la suplente tenía que cubrir al que faltaba. Un despliegue de sarcasmo nivel experto que el público celebró de pie.

Pero no todo fue drama laboral. La apuesta de Vega parece estar dando frutos, al menos en el escenario. Junto a Ailén Peralta, que es una de las figuras más fuertes del programa desde la primera temporada y que ya había conmovido al jurado contando que una depresión la alejó de la música, lograron una interpretación emotiva de la balada de 2003. El registro les alcanzó para superar a su rival en el duelo y asegurar el pase a la siguiente ronda.

Para que se den una idea de cómo se gana en este formato, el sistema es así: los participantes compiten en duplas junto a cantantes que ya pasaron rondas anteriores. En este caso, el duelo fue directo contra Lucas Romero. Los números hablaron claro: Romero alcanzó los 311 puntos, mientras que la dupla de Peralta y Vega llegó a los 331. Esos 20 puntos de diferencia fueron la llave para que la profe de Matemática avanzara al palco de las estrellas, que es la instancia que sigue en la competencia.

El programa, que arrancó en la segunda mitad de 2026, sigue con este esquema de lunes a viernes a las 22:30. El jurado es rotativo y cuenta con nombres como el propio Pintos, Jimena Barón, Ángela Leiva y Joaquín Levinton. Al final, Lucas Romero se tuvo que despedir con el reconocimiento de Guido Kaczka, quien destacó su paso por el certamen. Mientras tanto, Vega se bajó del escenario con una sonrisa y un lugar asegurado en la competencia, aunque ahora tenga que ver cómo hace con el sueldo docente.

La verdad es que jugar todo a una sola carta es un riesgo total, pero si el premio es llegar al palco de las estrellas, capaz que la matemática le cierra.