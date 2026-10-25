Rocío Marengo y Eduardo Fort se fueron a Miami con Isidro

Espectáculos

Rocío Marengo compartió en sus redes sociales imágenes de una escapada a Miami junto a Eduardo Fort y su hijo, Isidro. Según explicó, se trató del primer viaje de Isidro a Miami, pensado como una oportunidad para descansar en familia antes de retomar sus actividades.

Rocío Marengo es una modelo, cantante, actriz, vedette, comediante y bailarina argentina.

El debut de Isidro en el agua

El eje de las publicaciones fue la relación del bebé con el agua. Marengo publicó varias fotos en la pileta de un complejo hotelero, donde destacó que a Isi le encanta el agua y relató que el niño chapoteó a lo loco durante su estadía. En una de las postales, la madre aparece sosteniendo al bebé dentro del agua mientras él salpica con las manos.

El registro incluye también una toma de Isidro sentado al borde de la pileta. En esa imagen, el niño aparece con los pies descalzos y acompañado por dos juguetes de goma: una ballena celeste y un pulpo naranja. Otras fotos muestran el momento en que los dos adultos sostienen a Isidro en el aire, dentro del agua, mientras el bebé sonríe con su sombrero puesto y el agua le chorrea desde los pies.

Detalles del viaje familiar

Las imágenes capturan una jornada completa en el complejo, donde se pueden ver edificios altos y palmeras como telón de fondo. En las fotos, tanto Marengo como Fort aparecen con el cabello mojado, lo que confirma que las capturas fueron tomadas durante el mismo día de actividad acuática. El escenario incluye zonas de descanso con sombrillas, reposeras y un cartel con las normas del lugar escrito en inglés bajo el título en inglés.

En cuanto al look del pequeño, Isidro mantuvo la misma vestimenta en todas las tomas: un traje de baño con protección solar a rayas azules y blancas, complementado con un sombrero celeste a juego. Hay una imagen donde el niño aparece solo, sentado sobre una toalla blanca en su cochecito, sosteniendo un pulpo de goma rosa, con una terraza de cortinas claras y edificios de altura asomando entre las palmeras detrás.

Un año de felicidad

La publicación cierra aludiendo al tiempo que pasó desde que nació Isidro. Marengo describió al niño como alguien de casi un año, aunque no precisó la fecha exacta de nacimiento ni cuánto tiempo duró la estadía en Miami. El bebé, que llegó luego de mucho tiempo de búsqueda, se ha convertido en el centro de las redes sociales de la conductora, quien comparte constantemente sus avances con sus seguidores.

En una de las fotos familiares dentro del agua, se ve a Eduardo Fort sosteniendo el puño en alto junto a Rocío, mientras Isidro mira a cámara ubicado entre ambos. Con este descanso en familia, la pareja buscó recargar pilas para seguir adelante con sus actividades.