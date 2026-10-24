De vuelta en casa: Mauro Icardi y la China Suárez aterrizaron en Argentina

Espectáculos

El 22 de octubre se filtraron imágenes de Mauro Icardi, la China Suárez y su familia llegando al aeropuerto de Buenos Aires. La pareja volvió al país luego de pasar unos días de vacaciones en Estados Unidos y México, donde estuvieron acompañados por Rufina, Magnolia, Amancio y la madre de la actriz.

La China Suárez dejó clara su felicidad por el viaje en redes sociales. Le agradeció a su novio por esas vacaciones que calificó como "de ensueño" y escribió: "Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como una reina, por amarme y cuidarme. Me abrazás y se para el mundo".

Sobre lo que sigue ahora, hay varios rumores dando vueltas. Se comentó que Icardi podría haber viajado para reunirse con clubes, aunque no se confirmó nada. También se lo vio con un director que ya trabajó con la actriz en el pasado, lo que dispara las dudas sobre si están negociando alguna película o serie para ella.

En cuanto a lo laboral, ambos están desocupados por el momento. Gustavo Méndez aseguró que el futbolista no buscaría volver a jugar hasta diciembre de este año, por lo que seguiría libre en su casa. Por su parte, la actriz está esperando definir dónde continuará su futuro y el de sus hijos. Cabe recordar que él pidió continuar con la restitución internacional de sus hijos en Europa, por lo que debería mudarse allá.