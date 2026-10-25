Charly García festejó sus 75 con un despliegue épico en La Fábrica

Espectáculos

Charly García celebró sus 75 años en La Fábrica, la casona de la calle Fitz Roy que fue su refugio creativo. El lugar, que compró en 1987 y donde trabajó hasta 2005, fue el escenario perfecto para un festejo cargado de nostalgia y reencuentros.

Para los que no saben, La Fábrica no fue cualquier casa: ahí nacieron varias de sus invenciones y se produjo el MTV Unplugged de 1995. Hubo brindis, saludos y el clásico "Feliz cumpleaños".

La lista de invitados fue un verdadero sueño para cualquier fan del rock y el arte. Pasaron por ahí Fito Páez, Graciela Borges, Ricardo Mollo, Celeste Carballo, Mariana Fabbiani y hasta el colombiano Carlos Vives. Básicamente, juntó a todo el Olimpo en un solo lugar.

La verdad que elegir ese sitio para festejar fue un golazo.