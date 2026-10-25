Desfile de famosos en el estreno de Coppola: Juan Minujín y exes de Guillermo

Espectáculos

El estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante, tuvo una gran convocatoria de celebridades del espectáculo y la televisión. La noche estuvo marcada por la presencia de Juan Minujín, quien vuelve a interpretar a Guillermo Coppola en esta entrega de Disney+.

Entre los asistentes estuvieron Yuyito González y María Fernanda Callejón, ambas exparejas de Guillermo. También se sumaron al evento Macarena Achaga y Flavia Palmiero, entre las figuras que participaron del evento.

Entre los invitados también estuvieron Luis Scalella, El Polaco y Barby Silenzi. Además, Emily Lucius asistió acompañada por su marido, en una presentación que reunió a figuras del ambiente artístico en torno a la ficción argentina.

En cuanto a la trama, esta nueva temporada se mete de lleno en la relación entre el mánager y Diego Armando Maradona. La serie explora los conflictos que marcaron su vínculo y los esfuerzos de Coppola por recuperar la confianza del astro del fútbol. Además, la historia pone el foco en los problemas económicos que el representante enfrentó a lo largo de su vida.