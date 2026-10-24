Juana Viale mantiene el mando: los invitados que pasan por La Noche de Mirtha este sábado

Espectáculos

Juana Viale, la conductora y actriz, vuelve a ocupar el lugar de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha por El Trece. Aunque la conductora ya recibió el alta médica, la nieta seguirá al mando del programa "mientras la abuela se termina de recuperar".

Para el programa de este sábado 24 de octubre a las 21:30, la mesa viene cargada. Marcelo Polino, el periodista que recientemente fue protagonista de un rumor que lo señalaba como futuro conductor de El Nueve, es uno de los invitados.

También se suma Eleonora Wexler. La actriz está a full protagonizando la obra teatral El estado de la unión junto a Gonzalo Heredia y, además, tiene una producción para Netflix entre manos.

Agustín Sullivan completa el grupo y va a aprovechar el espacio para hablar de sus proyectos, entre ellos La escena prohibida junto a Marcela Kloosterboer.

El cierre de la mesa lo tiene Matías Bagnato. El invitado va a relatar su experiencia como único sobreviviente de la Masacre de Flores, aquel incendio intencional que ocurrió el 17 de febrero de 1994.

El regreso de la reina

Mirtha Legrand, la mítica presentadora, fue dada de alta el 6 de octubre después de pasar más de dos semanas internada por un cuadro de neumopatía. Durante su internación, su nieta Juana Viale fue quien ocupó su lugar todos los sábados.

Ahora que Mirtha sigue mejorando su salud en su casa, el canal ya estaría analizando su vuelta a la pantalla. Se estima que podría regresar con un programa especial en noviembre y otro en diciembre para cerrar el año.