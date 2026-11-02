Susto con Ian Gillan: el cantante de Deep Purple fue internado de urgencia

Espectáculos

Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, tuvo que ser hospitalizado de urgencia este sábado después de sufrir una descompensación. El músico tiene 81 años. La banda no emitió un parte médico oficial ni reveló exactamente qué fue lo que pasó o cuál fue el cuadro de situación que llevó al líder a ser trasladado al hospital.

La noticia fue difundida por el propio grupo a través de su cuenta oficial de Instagram. En el comunicado, Deep Purple confirmó la internación y anunció que no podría actuar según lo programado en el QI Arena de Leipzig ni en el Sporthalle de Hamburgo.

El impacto en la gira mundial

La internación de Gillan ocurre en medio de la gira mundial de "Splat!", que había arrancado a principios de agosto en Europa. Si bien la agenda oficial de las presentaciones europeas no tiene cambios confirmados todavía, el paso de la banda por Latinoamérica quedó en suspenso. Esto incluye la visita a Argentina que estaba prevista para diciembre, dejando a los fans locales con la duda de si el show se podrá realizar.

El equipo de Deep Purple aclaró que se están centrando en encontrar el momento adecuado para reprogramar los dos espectáculos cancelados en Alemania. Informaron que todas las entradas compradas serán válidas para las fechas reprogramadas.

Un historial de salud y resistencia

Este problema médico se suma a otras complicaciones que el cantante viene enfrentando. Casi a fines del año pasado se supo que Gillan padece una pérdida severa de visión, conservando únicamente el 30% de su capacidad visual. Sin embargo, hace unos meses el legendario músico desmintió cualquier rumor sobre un retiro. Fue categórico al asegurar que continuaría subiéndose a los escenarios siempre y cuando mantuviera las fuerzas físicas para hacerlo.

El regreso a las raíces con "Splat!"

El grupo había lanzado el álbum "Splat!" el 3 de julio. Este disco fue muy esperado porque representó un retorno a las fuentes más rockeras que caracterizaron a la banda a inicios de los años 70. La producción estuvo a cargo de Bob Ezrin, un nombre pesado que trabajó con artistas como Alice Cooper, Lou Reed, Kiss y Pink Floyd.

Aunque Deep Purple tuvo varios vocalistas a lo largo de su historia, Gillan es considerado una de las voces más icónicas. Se sumó al grupo en 1969 para reemplazar al cantante original, Rod Evans. Durante su primera etapa, que terminó en 1973, dejó una marca imborrable con discos fundamentales como "Fireball" (1971), "In Rock" (1970), "Who Do We Think We Are" (1973) y el aclamado "Machine Head" (1972).

Después de ese primer período, tuvo un paso corto por Black Sabbath. Luego, regresó a su rol principal en el relanzamiento de la banda a mediados de los 80, específicamente en 1984 con el disco "Perfect Strangers". Esa segunda etapa duró cinco años hasta 1989, y aunque después tuvo varias idas y vueltas con el grupo, sus registros quedaron grabados en muchos otros álbumes de estudio.