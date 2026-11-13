María Becerra y su plan para conquistar el mundo con la Quimera Tour

Espectáculos

María Becerra empieza hoy, viernes 13 de noviembre, una residencia de 10 shows en el Arena de Buenos Aires. En una charla con Fer Molinero para Telenoche, la artista reaccionó por primera vez al ver la puesta en escena de su espectáculo y aseguró que se ve "mucho más zarpado que en el River" porque, al ser un espacio más chico, todo está más juntito y va a ser una "flashada".

El sueño que todavía le falta cumplir

Aunque tiene una gira de estadios y arenas en marcha, la cantante de Quilmes tiene la mira puesta en algo más grande. Su sueño es hacer una gira de estadios que le permita recorrer muchísimas más partes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Según ella, los sueños no se terminan nunca, especialmente para alguien con mucha hambre como ella.

Sobre su presente, María destacó que lo más lindo de este mundo es que se puede disparar para cualquier lado. Contó que en su nuevo álbum tiene colaboraciones con artistas de Estados Unidos del género RB que admiraba cuando era chica y le resulta increíble que le hayan respondido los mensajes.

Cómo es la experiencia del show 360°

La propuesta para presentar QUIMERA, que define como el álbum más conceptual e íntimo de su carrera, no es un recital común sino un show inmersivo. El método para lograr que el público sea parte del espectáculo consiste en interactuar constantemente con la gente y hacer que se introduzcan dentro del show utilizando herramientas como el steadycam.

La puesta en escena de la Quimera Tour combina música, teatro y una fuerte propuesta audiovisual para desplegar las distintas identidades y momentos del disco. Además, el repertorio mezcla estas canciones nuevas con los grandes éxitos que la consolidaron internacionalmente.

Además de la fecha de hoy en Villa Crespo, la artista se presentará los días 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27, y los días 6 y 7 de febrero.