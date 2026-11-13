Juan Darthés apareció en un shopping de Río de Janeiro con gorra y bolsas de compras

Espectáculos

Juan Darthés fue captado en un video mientras caminaba por un centro comercial de Río de Janeiro. El actor apareció con una gorra azul para cubrirse la cara y cargaba varias bolsas de compras. Según describieron desde el programa Sálvese quien pueda, el hombre iba mirando hacia abajo y no se sacaba el accesorio durante el recorrido.

Este movimiento ocurre mientras Darthés cumple una pena de seis años de prisión por abuso sexual. La condena se ejecuta bajo la modalidad de régimen semiabierto en Brasil, un sistema que le permite realizar actividades fuera del penal durante el día, aunque tiene la obligación de regresar a pasar la noche en el establecimiento.

Este tipo de régimen implica controles específicos sobre los movimientos del condenado, que pueden incluir el uso de una tobillera electrónica. En ciertos casos, ante la falta de lugares adecuados, la Justicia brasileña puede disponer que el cumplimiento sea bajo arresto domiciliario, siempre con restricciones y supervisión.

La causa judicial empezó en 2018, cuando la actriz Thelma Fardin denunció a Darthés por un abuso sexual ocurrido en 2009. El hecho habría pasado durante una gira por Nicaragua de la serie Patito Feo, momento en el que la actriz tenía 16 años y el actor 45.

Tras la denuncia, Darthés se radicó en Brasil, donde continuó el proceso legal. Aunque el actor negó las acusaciones a lo largo de la causa, finalmente fue condenado a los seis años de prisión que está cumpliendo actualmente.