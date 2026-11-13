Pampita en el ojo de la tormenta en Luján: entre los gritos de los peregrinos y el papamóvil

Espectáculos

La visita del papa León XIV a Luján dejó una polémica inesperada con Pampita como protagonista. La modelo y conductora viajó de madrugada para participar de la vigilia y la misa de despedida del Sumo Pontífice, pero su presencia cerca de las vallas desató una reacción fuerte entre los peregrinos.

Todo empezó días antes, cuando saltó un escándalo porque varias figuras del espectáculo estaban en una carpa VIP durante las celebraciones religiosas. Mientras miles de fieles aguardaban en espacios abiertos, algunos famosos habrían tenido acceso a sectores privilegiados. Ese malestar acumulado explotó cuando apareció Pampita.

La conductora había dicho en televisión que quería vivir la experiencia como una peregrina más. Para cumplirlo, organizó el viaje con dos amigas, llevó bolsas de dormir y provisiones para acampar. Llegó a Luján cerca de las 3:30 de la madrugada con reposeras y una imagen de la Virgen pintada a mano, buscando ubicarse cerca de las vallas para ver el papamóvil.

Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana, algunas personas que ya llevaban días esperando la reconocieron. Testigos contaron que los peregrinos empezaron a cantar "¡Que se vaya!", descargando el enojo por los supuestos privilegios de otros conocidos. La tensión fue tanta que Pampita terminó alejándose de ese sector. Incluso una mujer intentó ofrecerle un lugar con su grupo, pero la modelo prefirió retirarse.

Aunque al principio se dijo que la habían echado del predio, la realidad es que Pampita logró ubicarse en otro sector, junto a una segunda valla, y pudo ver pasar el papamóvil. La propia conductora subió selfies y videos a sus redes sociales que muestran que terminó en primera fila y pudo registrar el momento de cerca.

En lugar de responder directamente a las críticas, Pampita publicó imágenes de su experiencia religiosa con una reflexión: "Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor".

Se quiso hacer la humilde con la reposera y la Virgen pintada, pero el clima estaba demasiado eléctrico para que el plan saliera perfecto. ¿Se puede ser 'una más' cuando sos Pampita?