Soledad Silveyra abrió su corazón sobre la dura recuperación tras su accidente

Espectáculos

La caída que sufrió Soledad Silveyra el 6 de septiembre dejó una marca fuerte, tanto física como emocional. La actriz terminó con una fractura de pelvis y una fisura en el sacro, lesiones que la obligaron a pasar 23 días internada antes de poder volver a su hogar. En una charla con Catalina Dlugi, la actriz fue muy sincera sobre lo que significó este tiempo y aseguró que no puede describir cuánto sufrió.

Para Soledad, el proceso todavía no terminó. De hecho, aclaró que no puede hablar de esto como algo que ya pasó porque siente que está transitando apenas la mitad del camino. Si bien el dolor ya no es tan fuerte como en los primeros días, todavía tiene que recurrir a la medicación en algunas ocasiones. Además, mencionó un efecto colateral bastante molesto: los antiinflamatorios le provocan hinchazón en los pies, lo que hace que la recuperación sea un desafío constante.

El método de rehabilitación que tuvo que seguir fue bastante riguroso desde el primer momento. Los médicos fueron tajantes y no le permitieron el reposo absoluto en la cama. Al contrario, la consigna era mantener la movilidad para evitar que perdiera fuerza muscular, por lo que la levantaban a cada hora durante los primeros días posteriores a la internación.

Actualmente, la actriz sigue rehabilitándose en su casa con el apoyo de su familia, sus cuidadoras y el equipo médico. En el día a día, todavía necesita asistencia para algunas actividades cotidianas. Para moverse adentro de su casa usa un andador, pero cuando tiene que salir prefiere la silla de ruedas. La razón es el miedo: Soledad confesó que le da mucho susto perder el equilibrio o la fuerza cuando está en un lugar que no conoce.

Pese a todo, la actriz mantiene el espíritu arriba. Incluso le encontró el lado positivo al esfuerzo físico que requiere moverse con el andador y la silla de ruedas, bromeando con que ahora sí le están saliendo brazos y músculos, algo que la tiene muy contenta. Para terminar de cerrar el círculo médico, ahora aguarda una nueva radiografía para ver cómo va la consolidación de los huesos y el estado general de las lesiones.

En medio de este proceso, hubo un momento muy emotivo vinculado a su carrera. Soledad recibió un reconocimiento por su trayectoria en los premios ACE, pero como no estaba en condiciones de asistir, fue su hijo menor, Facundo, quien subió al escenario para recibir el premio en su nombre. Este gesto, sumado al acompañamiento de sus seres queridos, fue fundamental para ella en este momento difícil.

La mente de Soledad ya está puesta en el futuro y en lo que más ama: el teatro. El productor Juan Manuel Caballé ya la visitó en su casa para anticiparle que está planeando su regreso, y le dijo que tiene su vuelta pensada. La actriz confirmó que tiene dos propuestas teatrales para 2027 que la entusiasman muchísimo, aunque todavía no dio detalles porque no están confirmadas las salas donde se presentarían.

Lo interesante es que Soledad quiere cambiar el rumbo de sus próximos trabajos. Si bien es conocida por hacer reír, ahora tiene ganas de apostar por una obra con contenido dramático que invite a la reflexión. Su objetivo es que el teatro no sea solo para divertirse, sino que también sirva a la sociedad y diga más cosas.

Durante la entrevista, también se puso nostálgica y recordó con mucho cariño sus años de trabajo con Luis Brandoni. Aseguró que trabajar con Beto fue maravilloso y que lo extraña profundamente. Además, mencionó el vínculo con Saula Benavente, a quien considera una hermana del alma y destacó el apoyo que recibió de ella mientras preparaba el video para un homenaje.