El tierno festejo de Renata Repetto: Florencia Raggi tiró la casa por la ventana en Instagram

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Florencia Raggi se puso sentimental y decidió homenajear a su hija, Renata Repetto, que cumplió 28 años. Para festejarlo, la actriz no se guardó nada y armó un álbum familiar súper completo en su cuenta de Instagram, donde mezcló recuerdos históricos con fotos actuales.

El carrusel de imágenes es un viaje en el tiempo total: Raggi subió desde fotos del nacimiento de Renata hasta capturas más recientes, donde se la ve ya adulta, disfrutando de sus viajes y de distintos momentos de su vida personal. Obviamente, el lado emotivo fue el protagonista, con varias postales donde Renata aparece junto a sus padres.

Pero el álbum no fue solo para los padres. En las fotos también aparece Francisco Repetto, el hermano menor de Renata, y Juana, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech. El detalle más lindo es la excelente relación que Renata tiene con Juana.

Como todo buen festejo de redes, el mensaje fue la clave. Raggi escribió: "Te celebro cada día pero hoy aún más, Renata Repetto". Y para cerrar con todo el amor del mundo, agregó: "Felices 28!!!! Negra hermosa del amor. La vida con vos es mucho MUCHO mejor. TE ADMIRO TODA. TE AMO".