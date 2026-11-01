Sofía Chiodi: la nanny viajera que es la mano derecha de Marley con sus hijos

Espectáculos

Sofía Chiodi es la persona de confianza de Marley para la crianza de sus hijos. La docente argentina, que se describe como "Profe y nanny viajera", acompaña a Mirko Wiebe, de nueve años, en sus aventuras globales. Juntos recorrieron destinos como Miami, Nueva York, Disney, Berlín y Qatar. Además de ver campeón a la selección argentina en 2022, este año alentaron en vivo al equipo en el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México.

El vínculo es tan fuerte que el conductor también le confió el cuidado de su hija menor, Milenka. Juntos armaron un equipo que se sigue consolidando con el tiempo..

De las aulas a la juguetería

Sofía se recibió de profesora en Educación Inicial en la Argentina en 2016. Después se mudó a Madrid, donde decidió combinar su trabajo como niñera con un proyecto personal. En 2024 abrió Raymi Baby and Family, una juguetería con propuestas originales, libros y peluches pensados para potenciar la creatividad y los sentidos de los chicos.

Sin embargo, este emprendimiento terminó siendo una etapa pasajera. La última publicación del perfil de la juguetería data de mayo y su descripción dice "Cerrado permanentemente". Este año decidió darle un giro a su vida para dedicarse a su pasión: cuidar niños y viajar por el mundo.

Anécdotas y encuentros VIP

Su trabajo como parte del equipo de Por el mundo la llevó a conocer a figuras como Susana Giménez, Moria Casán y Vicky Xipolitakis. Pero no todo fue glamour; también hubo momentos de caos total. En julio de 2022, Marley contó en sus redes que, mientras exploraban las cuevas de Sant’Andrea en Verona, Italia, Sofía protagonizó una situación divertida.

Según el conductor, Sofía tiene el mismo nivel de habilidad que él en el agua, tanto que se golpeó contra las rocas, se le salió la malla y no podía darse vuelta.

El regreso al equipo de viaje

Tras concluir ese proyecto, Sofía retomó su rol junto a Marley y viajó a los Estados Unidos para acompañar a la familia durante la Copa del Mundo. En este último tramo, no solo cuidó a Mirko y Milenka, sino que compartió actividades como completar el álbum de figuritas, pasear por Times Square y visitar Disney.

Durante ese viaje, la nanny celebró sus 37 años con doble festejo: primero rodeada del equipo de trabajo y luego en Madrid, celebrando también el cambio de década de su amigo Ari Domeniconi. Actualmente sigue radicada en la capital española, lista para sumarse al próximo viaje que Marley emprenda con sus hijos.