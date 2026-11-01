Jorge Rial se puso en modo abuelo y mostró la previa de Halloween con su nieto

Espectáculos

Jorge Rial decidió hacer un paréntesis en sus temas habituales para mostrar un lado mucho más dulce. A través de sus historias de Instagram, el periodista compartió los preparativos de Halloween junto a Amadeo, su nieto menor.

En las imágenes, se ve al nene mientras lo maquillaban para completar su look: nariz pintada de negro, bigotes y un traje en tonos oscuros, blancos y rojos. Para acompañar la foto del pequeño gatito, Rial tiró un chiste: “Me pareció ver un lindo gatito”.

Pero el momento que más emoción generó fue cuando el conductor decidió sumarse al juego y posar con el chico. En la foto, mientras Amadeo lucía su disfraz, Jorge completó su atuendo con un sombrero rojo y blanco. La frase que eligió para cerrar la postal fue corta pero al hueso: “Esto es ser abuelo”.

Amadeo es hijo de Morena Rial y el boxeador Matías Ogas, y nació en octubre de 2024. Es el segundo nieto del periodista, que también es abuelo de Francesco, el hijo mayor de Morena y Facundo Ambrosioni.