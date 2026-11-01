Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo

Espectáculos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre de 2026. La pareja eligió Casa Carlos, un lugar en el barrio porteño de San Telmo, para celebrar una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos.

Los novios se tomaron muy en serio lo de mantener el misterio y trataron de guardar hermetismo hasta el día de la boda, prohibiendo el acceso a la prensa. Dieron el sí cuando se cumplían tres años de la noche en que se conocieron.

Resulta que Lali y Pepe se vieron por primera vez el 31 de octubre de 2023 en una fiesta de Halloween, gracias a que tenían amigos en común.