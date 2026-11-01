Pepe Ochoa saltó con todo contra Laurita Fernández: la acusó de hacer que lo echen de la radio

Espectáculos

Pepe Ochoa lanzó una acusación pesada contra Laurita Fernández. Según el panelista, la bailarina intercedió para que lo despidieran de la radio donde trabajaba, en el marco de un conflicto que terminó con la amistad que mantenían.

Todo este chisme salió a la luz durante una visita de Ochoa al programa de Nazarena Vélez en Bondi Live. Sin vueltas, soltó la bomba: "Laurita me hizo echar de una radio".

Para entender cómo llegaron a este punto, Pepe contó que el vínculo empezó a cambiar cuando la actriz inició su relación con Nicolás Cabré. Según su versión, a partir de ese romance Laurita se alejó de golpe y él sintió que lo habían descartado.

La cosa se puso peor cuando Ochoa decidió hablar públicamente sobre el distanciamiento. El periodista relata que Fernández reaccionó con un mensaje indirecto en las redes sociales, lo que terminó de encender la mecha. "En vez de ponerlo por acá, decímelo por privado. No me corras porque te conozco muy bien y sabés que salgo a hablar. Yo me recalenté", recordó Ochoa sobre ese cruce.

Pero el conflicto no quedó solo en palabras. El panelista aseguró que, poco después de esa discusión, lo echaron de la radio donde se desempeñaba como jefe de las redes sociales. Ochoa fue directo y afirmó que Laurita llamó a un director para pedir su cabeza y que, entre los dos, la empresa eligió a ella y lo bajaron a él.