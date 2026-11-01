Antonela Roccuzzo y el lujo silencioso: el look que dejó a todos mudos

Espectáculos

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que no hace falta recurrir a los excesos para ser la protagonista de la noche. En su última aparición, apostó por una propuesta donde la sobriedad y el brillo medido fueron los platos fuertes, confirmando que el 'quiet luxury' o lujo silencioso es su terreno favorito.

Antonela es una influenciadora argentina y esposa del futbolista Lionel Messi.

El vestido: seda y arquitectura

La estrella del outfit fue un diseño de Victoria Beckham que reinterpretó el vestido de noche con una caída orgánica. La prenda, confeccionada en satén de seda, tenía un brillo líquido que capturaba la luz del entorno, un tejido que requiere una confección muy precisa para que no aparezcan arrugas y se mantenga la verticalidad de la figura.

El corte logró un balance justo entre lo discreto y lo sensual. Por delante, el cuello barco drapeado le dio volumen y movimiento al busto. La sorpresa llegó en los laterales, con sisas profundas y costados descubiertos que dejaban ver la espalda de una forma arquitectónica. Además, gracias a la técnica del corte al bies, la tela se adaptó a sus curvas sin apretar demasiado, logrando una silueta esbelta y moderna.

Accesorios que gritan sofisticación

En un look monocromático de líneas tan limpias, los accesorios fueron los puntos de enfoque. Antonela eligió piezas que dialogaban con el brillo metálico del vestido sin taparlo. Los protagonistas fueron unos pendientes escultóricos con forma de estrella o sol radiante, llenos de pedrería fina, que iluminaban su rostro con cada movimiento.

Para completar el conjunto, sumó una pulsera rivière de diamantes en un brazo y un brazalete rígido dorado en el otro. Para cerrar el círculo de lujo, eligió un anillo de volumen generoso en el dedo anular. Esta mezcla de metales y gemas le dio el toque final de sofisticación sin que el look se sintiera recargado.

El beauty: efecto glow y cabello espejo

El maquillaje siguió la línea de frescura con el efecto 'glass skin', usando una base ligera e hidratante que resaltaba un bronceado cálido. Los pómulos fueron definidos con un contorno cálido e iluminador en las zonas altas del rostro. Para los ojos, eligió un sombreado suave en tonos café y tierra con un delineado difuminado. Los labios fueron el cierre perfecto: perfilados en tonos marrones con un labial nude de acabado satinado.

El peinado terminó de armar el glamur clásico. Con la raya al medio, su melena larga y oscura siguió la tendencia del 'liquid hair', con un brillo espejo y sin frizz. Las ondas al agua cayeron sobre sus hombros, pero con un detalle clave: dejó un lateral despejado detrás de la oreja. Esta decisión no fue azarosa, ya que permitió lucir los pendientes y el corte asimétrico del vestido.

Sinceramente, Antonela no falla nunca. Mientras algunas se pasan con los brillos, ella nos enseña que menos es muchísimo más. ¿Será que el secreto es el vestido o que ella hace que cualquier trapo parezca de alta costura?