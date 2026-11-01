Marina Calabró y Rolando Barbano festejaron tres años juntos con un ida y vuelta súper romántico

Espectáculos

Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron tres años de relación con un despliegue de amor en las redes sociales. El especialista en policiales sorprendió a la conductora con una serie de fotos espontáneas sacadas durante una cena, buscando reflejar la intimidad de la pareja.

Barbano acompañó el álbum con un mensaje directo al corazón: "Gracias amor mío por hacer tan feliz mi mundo cada uno de los días de toda mi vida. Te amo".

La respuesta de Marina no se hizo esperar y llegó minutos después en los comentarios, subiendo la apuesta sentimental. La periodista le contestó: "¡Gracias mi sol por este nuevo aniversario feliz, feliz, feliz! Amo este NOSOTROS. Te amo locamente (y cuerdamente también)".

Este mimo digital no es nuevo entre ellos. Ya en el último cumpleaños de Marina, Rolando le había dedicado un mensaje emotivo, mientras que ella destacó el orgullo que siente por el hombre que tiene al lado y la fortaleza de su proyecto compartido.

Sobre la convivencia, la pareja mantiene una dinámica particular: tienen casas separadas y coordinan sus rutinas para darle prioridad a sus respectivas familias. Aunque el tema de un posible casamiento surgió en sus charlas, decidieron que lo mejor es disfrutar del presente sin meterse presiones formales.

La verdad es que nos encanta que se manejen a su manera y que sigan así de enamorados sin importar los papeles. ¿Quién necesita un acta de matrimonio cuando tenés este nivel de complicidad?