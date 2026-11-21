Espectáculos

Sofía “Jujuy” Jiménez decidió abrir el baúl de los recuerdos y mostrar el proceso de cómo le contó a sus seres queridos que esperaba un bebé. Aunque la noticia se hizo pública el 16 de noviembre de 2026, con las imágenes del test positivo y la primera ecografía, la conductora había mantenido el secreto durante un mes mientras organizaba cada uno de los anuncios para sus cuatro pilares.

La primera en enterarse fue Inés, su hermana mayor. El encuentro ocurrió durante un almuerzo en Buenos Aires, donde Jujuy aprovechó una charla cotidiana para soltar la bomba. Primero deslizó que venía comiendo como para dos personas y después fue directa al contarle que estaba embarazada. La reacción de Inés fue inmediata; se levantó de la silla entre gritos de alegría y abrazó a su hermana. Al respecto, Jujuy destacó que Inés es su ejemplo y la persona que todo lo resuelve, además de que necesitaba que su hermana le pasara el contacto de su obstetra.

El segundo paso del plan llevó a la modelo hasta el norte del país. Pasó por Salta para sorprender a su hermana Pilar con un método mucho más visual. Apenas Pilar abrió la puerta de su casa, se encontró con una remera blanca que tenía estampada la ecografía en el frente y la frase de que iba a ser mamá en la espalda. El resultado fue un llanto instantáneo. Sobre este momento, la modelo comentó entre risas que Pilar es más emocional y “showcera”, justificándolo en que es pisciana.

Uno de los puntos más fuertes del video ocurrió también en una plaza de la provincia norteña, donde Jujuy estaba con su padre. Mientras se sacaban una foto, la conductora le pidió que esperara porque en realidad eran tres los que posaban, confirmando así el embarazo. La reacción del padre fue romper en llanto y estrecharla entre sus brazos. Jujuy confesó que sus lágrimas y su carita llena de emoción la destruyeron, ya que no se imaginaba que reaccionaría así.

El cierre de los anuncios fue para su madre, Silvia, y la fecha fue estratégica: el 18 de octubre, coincidiendo con el Día de la Madre. Para que no sospechara nada, la modelo armó una puesta en escena haciéndole creer que estaban filmando una acción comercial. Le pidió que sacara una prenda de una bolsa de regalo y, al desplegar la remera con la ecografía, Silvia tardó unos segundos en salir del rol de cámara hasta que cayó en la cuenta de lo que pasaba y celebró la noticia. Jiménez describió este momento como una mezcla de risa, ternura y amor, resaltando que su mamá no se imaginó absolutamente nada.

Al finalizar la publicación en Instagram, la influencer dejó picante la intriga sobre el sexo del bebé. Le preguntó a su madre si acaso le daría la “parejita” o si vendría otro varoncito, haciendo referencia a que su hermana Inés se convirtió en mamá en julio pasado.

Este embarazo es el resultado de su relación con el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea. El vínculo entre ambos comenzó a principios de 2026 y se consolidó durante unas vacaciones en Pinamar, lugar donde él le dio su declaración de amor. Para la modelo, este hecho corona un año que definió desde el principio como el de los grandes cambios.