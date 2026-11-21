Espectáculos

Mica Viciconte vivió un inesperado momento en pleno stream de Telefe con su hijo, Luca Cubero. Al pequeño le dieron ganas de ir al baño y lo manifestó a viva voz: “Quiero hacer caca”.

La reacción de Mica fue la de cualquier madre que intenta mantener la compostura en pleno aire. Trató de contener la risa y le pidió que esperara un segundito hasta terminar el programa. Pero el cuerpo de Luca tenía sus propios planes y, mientras hablaban, se escuchó un gas que no dejó lugar a las dudas.

Daniela Celis, madre de gemelas, se puso comprensiva y dijo que es normal que los niños hagan caca. Luego bromeó que la comida china que estaban probando en el stream le había hecho efecto al nene.

El momento alcanzó su punto máximo de picardía cuando Luca, lejos de achicarse, preguntó si podía tirarse un pedito. Obviamente, Mica intentó recordar que estaban en un programa en vivo, pero las carcajadas ya habían copado todo el estudio.

Para cerrar el episodio y salvar la situación, Lizardo Ponce decidió que lo mejor era darles una salida digna. Pidió un aplauso para la madre y el hijo y le sugirió a Mica que se lo llevara finalmente a cagar.