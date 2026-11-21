Espectáculos

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se mostraron a los besos y con gestos cómplices en la alfombra roja de la avant premiere de "Somos así: la serie de Nadie dice nada". El evento tuvo lugar en el Teatro Ópera, donde la pareja posó muy elegante para las cámaras.

Disney+ y Luzu TV presentaron la comedia de ficción producida por Pampa Films, que lleva a la pantalla la esencia del exitoso ciclo de streaming.

La historia cuenta con la actuación de los propios integrantes del programa: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. La trama sigue a un grupo de amigos que lidia con problemas laborales, vínculos que cambian, citas fallidas y secretos que salen a la luz.

El proyecto también suma participaciones especiales de Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes hacen los papeles de los padres del personaje de Occhiato. Además, el elenco se completa con Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati.

Sinceramente, con tanta química en la alfombra roja, ya queremos ver si esa chispa se traduce en el drama de la serie o si el romance es el verdadero plot.