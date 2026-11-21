Espectáculos

La espera por Grand Theft Auto VI (GTA 6) tiene un condimento especial para nosotros. El regreso a Vice City, que ocurre más de una década después, viene con un álbum integrado por artistas internacionales donde dos nombres argentinos lograron meterse. CA7RIEL & Paco Amoroso forman parte del álbum oficial, mientras que María Becerra también aparece en el título, aunque con un rol distinto.

Rockstar Games ya reveló los primeros seis temas de Grand Theft Auto VI: The Album, aunque la versión completa del proyecto prevé reunir un total de 34 canciones. En esos adelantos aparece “Sexy Magic”, un track donde el dúo argentino comparte créditos con PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy. Esta selección, tan diversa en estilos, sigue la línea de las bandas sonoras que históricamente caracterizaron a la saga.

En el caso de María Becerra, su música no integra el soundtrack oficial anunciado por la compañía, pero se escuchará en una de las emisoras radiales del juego. Su canción “Hace calor”, junto a El Alfa, forma parte de su último álbum Quimera, suena en Cocoteo FM. Esta radio ficticia está orientada a ritmos caribeños y latinos, como la bachata y el reguetón, lo que le permite a la cantante llegar a una audiencia global diferente.

Un mapa musical variado

El universo de GTA 6 propone emisoras con identidades muy marcadas para cubrir todos los gustos. Por un lado está Back Country Radio, que mezcla el country alternativo con artistas como Jeremy Dufrene y Lana Del Rey. Para los que buscan sonidos amapiano y ritmos 3-step, Burna Boy y Palms Trax presentan AfroBank FM.

Si el mood es más pesado, The Chamber 106.6 se centra en el metal de los años ochenta y está encabezada por Tom Araya y Kerry King, integrantes de Slayer. Por otro lado, Flash FM recupera una emisora histórica de Vice City enfocada en el pop, conducida por Alex Consani y Robyn. Finalmente, Dirty South Classics llega con rap regional y clásicos del hip-hop sureño al mando de Trina y Trick Daddy.

El camino al estrellato de CA7RIEL & Paco Amoroso

La llegada del dúo al juego coincide con el momento de mayor proyección internacional de su carrera. Si bien Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero ya tenían seguidores en Argentina, su alcance cambió de dimensión en octubre de 2024 cuando hicieron el Tiny Desk de NPR, donde adaptaron sus temas con vientos, percusión y banda. El video de esa presentación superó las 30 millones de visualizaciones para abril de 2025.

Según contó Paco Amoroso a Grammy.com, esa performance hizo que su carrera "explotara" y empezaran a reconocerlos en el mundo. Estados Unidos fue uno de los primeros mercados en notar el crecimiento: debutaron en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en abril de 2025, hicieron su primera gira por ese país y tocaron los dos fines de semana de Coachella.

Después de eso, su agenda se llenó con festivales masivos como Fuji Rock, Roskilde y Glastonbury, recorriendo decenas de ciudades. Ese camino también trajo premios de la industria. En noviembre de 2025 recibieron cinco Latin Grammy y, meses más tarde, Papota ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, el primero de su trayectoria en los premios estadounidenses.

Para el 2026 profundizaron esta expansión con el disco Free Spirits, que incluye colaboraciones con Anderson .Paak, Sting, Fred again.. y Jack Black, sumado a una gira internacional por grandes recintos de Europa y Estados Unidos. Además, esta semana recibieron siete nominaciones a los Latin Grammy 2026. Ahora, sumarse al GTA 6 les da una plataforma de alcance masivo donde comparten espacio con las figuras más reconocidas de la música mundial.