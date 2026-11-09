María Vázquez y su naked dress blanco en el polo

Espectáculos

María Vázquez inauguró la temporada de polo con la presentación de la nueva camiseta de La Natividad La Dolfina, el equipo de su marido y su hijo. En el campo de Cañuelas, la modelo eligió un vestido largo blanco de la firma argentina El Camarín que entró directo en la categoría de naked dress. Con transparencias, encajes en los puños y un escote profundo, Vázquez demostró que los géneros vaporosos también pueden ser protagonistas bajo el sol.

El diseño tenía mangas largas drapeadas y una falda con fruncido elástico que terminaba en una caída ligera. Para completar el look, sumó gafas de sol aviador con marco metálico y varios collares de oro superpuestos de su propia cápsula para We are Rokkus. El toque final fue un maquillaje natural por Melisa Klar y un peinado de ondas suaves a cargo de Eddie Rodríguez, ideal para un evento de día.

Apuesta por el boho chic

Pero no todo fue blanco y transparencias. María Vázquez también se animó a jugar con el color brick, un tono ladrillo que viene pisando fuerte para esta primavera. Para este look, eligió una estética boho chic combinando una blusa blanca con botones frontales y mangas tres cuartos, junto a una falda larga plisada con volados de El Camarín.

Para cerrar el outfit, usó un cinturón ancho de cuero color camel haciendo juego con sus botas. Sumó una minicartera floral de Valentino y accesorios de Collet Drice, que incluían brazaletes dorados, de resina y collares con cuentas blancas. Todo terminó de redondearse con unos anteojos de sol marrones.