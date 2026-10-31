Sofi Martínez se animó a todo en su primera tapa de revista

Espectáculos

Sofi Martínez se animó a dar el salto y protagonizó su primera tapa de revista. De la mano de Para Ti, la periodista deportiva mostró una faceta fashionista bien arriba, combinando looks que no dejan nada al azar y marcando tendencia con las prendas más jugado de la temporada.

Para la portada, Sofi eligió un top turquesa translúcido con mangas cortas que dejó a la vista un corpiño negro, uno de los accesorios más buscados del momento. Para cerrar el conjunto, sumó un pantalón de sastrería rojo de Las Pepas y unos anteojos de sol hexagonales con cristales violetas. Todo el estilismo estuvo a cargo de Leo García.

Pero la producción no terminó ahí. En otra de las fotos, apareció con un vestido de Fabián Zitta en tono fucsia con veteado oscuro, que se destacó por un volumen maximalista y pliegues, sobre todo en las mangas. Para completar el look, usó aros metálicos grandes de Luna Garzón.

La sensualidad también estuvo presente con un vestido negro de Joti Harriague. El diseño tenía cuello halter, escote pronunciado y una falda al cuerpo con cola que cerraba el círculo de la elegancia.

El maquillaje, firmado por Bianca Desimone, aportó el toque glam con sombras claras, delineados superior e inferior, pestañas arqueadas, contorno, rubor, iluminador y un labial nude pálido. En cuanto al pelo, Mercedes Sanz adaptó los estilos según cada outfit: desde un efecto wet para el vestido de Zitta hasta ondas naturales con raya al costado para los demás looks.

Sofi también llevó su audacia a los Premios Ídolo, donde ganó el premio a Ídolo Futbolero/a. Para esa noche, eligió otro diseño de Joti Harriague: un vestido negro con un corset de encaje floral translúcido, breteles finos y escote en V muy pronunciado, complementado con una falda acampanada con pliegues. El estilismo estuvo a cargo de Katerina Vara, mientras que el maquillaje incluyó un delineado rojo y el pelo mantuvo las ondas.

La verdad que Sofi no tiene miedo a arriesgar y el resultado es fuego. ¿Cuál de todos los looks le queda mejor?