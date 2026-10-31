Juan Martín del Potro volvió a enamorarse

Espectáculos

El misterio duró muy poco en el estudio de LAM. Pepe Ochoa quiso generar suspenso contando que un deportista argentino con trayectoria internacional estaba enamorado, pero Nazarena Vélez no aguantó la intriga y soltó el apellido del protagonista antes de tiempo.

El dueño del romance es Juan Martín del Potro. El ex tenista estaría saliendo con una mujer llamada Guillermina, quien es argentina y vive afuera del país. Según confirmaron en el programa de Ángel de Brito, el tandilense está muy contento y entusiasmado con esta nueva relación.

Los panelistas detallaron que empezaron a sospechar del vínculo por coincidencias en las publicaciones de ambos en las redes sociales: cuando ella se mostraba en un lugar y él también, estaban las mismas personas.

Del Potro siempre fue bastante reservado con su vida privada, pero tuvo varios romances mediáticos. En 2017 salió con Jimena Barón, aunque terminaron a principios de 2018. Después, en 2019, tuvo una relación con Sofía Jujuy Jiménez que llegó a su fin en 2020.

También se lo vinculó en el pasado con Stephanie Demner, Johanna Villafañe, María Paz Delgado y Julieta Puente, aunque no todos esos noviazgos fueron confirmados. El último vínculo que hizo público fue con Oriana Barquet en 2022.