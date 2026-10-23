Slipknot vuelve a Argentina con Marilyn Manson y Hatebreed

Espectáculos

Se terminó la espera y Slipknot confirmó que vuelve al país. El 8 de septiembre de 2027 se presentan en el estadio de Huracán, marcando su quinta visita a Argentina y el reencuentro con sus fans a dos años de su última actuación en Buenos Aires.

La preventa bancaria fue el 1 de octubre a las 10:00 horas, mientras que la venta general con cualquier medio de pago arrancó al día siguiente al mismo horario. All Access es la única plataforma para comprar los tickets.

La banda viene con una gira mundial que celebra los 25 años de su disco debut homónimo de 1999, una pieza clave del nu metal. Así que preparen el cuello porque el show promete un repaso por los temas del principio mezclados con material más nuevo.

Invitados y alineación

El ruido va a ser total porque no vienen solos. El show contará con dos invitados especiales: Marilyn Manson, que vuelve a pisar suelo argentino después de 10 años, y Hatebreed, la banda de heavy metal y punk rock de New Haven.

En cuanto a los que estarán arriba del escenario, Slipknot mantiene su formación actual: Corey Taylor en la voz, Shawn “Clown” Crahan en percusión, Mick Thomson y Jim Root en las guitarras, Alessandro “V-Man” Venturella en el bajo, Michael “Tortilla Man” Pfaff en percusión y teclados, y Eloy Casagrande en la batería. Además, sigue habiendo un músico enmascarado y sin identidad pública que se encarga de los samplers, teclados y percusión desde 2023.

Un vínculo que no para de crecer

La relación de la banda con el público local es fuerte desde que debutaron hace más de veinte años en el estadio Obras Sanitarias. Ese vínculo siguió en 2022, cuando la Argentina fue sede del Knotfest en el Arena de Buenos Aires (donde tocaron con Judas Priest), y el festival volvió en 2024 al Parque de la Ciudad junto a Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal.

¿Ya tienen sus entradas o van a esperar a que alguien venda el ticket al triple por Instagram?