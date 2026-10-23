Lali arrasó con un look glam rock en los Billboard y sorprendió a su prometido

Espectáculos

Lali Espósito se robó todas las miradas en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Aunque no competía por ninguna estatuilla, la artista argentina impactó con una estética glam rock basada en un minivestido joya de Gabriella Capucci, firma que suele vestir la cantante en sus shows, videos y eventos.

El look consistió en una prenda de silueta suelta, tirantes finos y escote redondeado, confeccionada con cadenas doradas y plateadas de diversos tamaños. Los flecos metalizados del diseño dejaron sus piernas al descubierto y aportaron movimiento en cada paso. Para completar el conjunto, Lali eligió sandalias transparentes con plataforma plateada y tacos altísimos, joyas de Swarovski a tono y unos anteojos de sol ovalados con cristales oscuros y marco brillante. El toque final fue su pelo largo, lacio y suelto con raya al medio, sumado a un maquillaje en tonos cálidos que resaltó sus labios.

La elección no pasó desapercibida en Instagram, donde el posteo sumó cientos de miles de likes en pocas horas. Entre los comentarios, destacó el de su futuro marido, el periodista Pedro Rosemblat, quien reaccionó sorprendido y cautivado escribiendo simplemente: “Ké”.

Cumpleaños, alcohol y 34 despedidas

En la previa de la ceremonia, Lali charló con la periodista Maite Peñoñori sobre su presente. La cantante, que acaba de cumplir años, confesó que esta vez prefirió un festejo tranquilo. La razón es graciosa: después de varios meses de celebraciones que incluyeron numerosas despedidas de soltera, admitió entre bromas que ya está en un nivel de alcohol en sangre que no está tan bueno y que es momento de ir bajando.

Cuando Peñoñori quiso saber cuántas despedidas de soltera había tenido exactamente, Lali respondió entre risas que fueron 34. Sí, leíste bien, treinta y cuatro.

El chiste de las novias con Tini

La charla también tocó el momento más icónico de su último show en River, donde interpretó “Like a Virgin” junto a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi. Lali reveló que la puesta en escena, en la que ella y Tini aparecieron vestidas de novias, surgió de manera espontánea. Contó que le escribió a ambas y, aunque Tini estaba en medio de una gira muy ajetreada, ambas aceptaron enseguida.

La cantante celebró que Tini se haya tomado el tiempo de venir para hacer el chiste de las novias casadas cantando un clásico del pop. Además, confirmó que la complicidad sigue intacta en sus planes personales: “Estoy invitada a su boda, ella está invitada a la mía”.

"Los políticos me chupan un huevo"

Otro tema caliente fue el éxito de su canción “Fanático”, que fue utilizada por figuras políticas como Patricia Bullrich y el presidente español Pedro Sánchez. Ante la pregunta de Peñoñori sobre esto, Lali aseguró que le gusta que todo el mundo use sus canciones y que la música tiene el poder de llegar a lugares inimaginables.

Sobre quienes critican que los políticos recurran a sus temas, fue tajante: “Los políticos me chupan un huevo”. Para ella, lo importante es que las canciones generen cosas en las personas y que cada uno haga con ellas lo que quiera. Incluso respondió con picardía a la noticia de que Javier Milei se puso a escucharla después de una polémica, cerrando con un: “Que mi presidente escuche mi música obviamente que me gusta”.

El apoyo a Tini por sus shows suspendidos

Finalmente, Lali se refirió a la suspensión de los shows de Tini Stoessel calificándolo como "un bajón". Coincidió con la periodista en que, ante cualquier inconveniente, los artistas son quienes terminan dando la cara, aunque para eso están los equipos de producción.

La cantante destacó el trabajo de los profesionales que acompañan a su colega, mencionando que conoce personalmente a mucha gente valiosa de ese equipo, especialmente en el área de sonido. Cerró lamentando que la situación haya sido un golpe para toda la gente que le pone el corazón a los conciertos de Tini.