Dejaron los fuegos por la escoba: el delirio de los famosos en Masterchef Celebrity

Espectáculos

Se terminó la paz en la cocina porque en el inicio de la semana 4 de Masterchef Celebrity 2026 decidieron tirar todo por la ventana. En lugar de pelearse por un plato, los famosos tuvieron que demostrar que saben hacer algo más que brillar frente a las cámaras: se enfrentaron a un desafío inédito de quehaceres del hogar.

La consigna fue clara y los obligó a poner manos a la obra en tareas domésticas que nada tienen que ver con el arte culinario. Los participantes que tuvieron que poner manos a la obra fueron Pablo Giralt, Luck Ra, Julieta Nair Calvo, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Alejandro Lerner, Grego Rossello, Campi, Hernán “Mala Fama” Coronel, Karina Mazzocco y Rocío Robles.

Sinceramente, ver a estas estrellas tratando de sobrevivir a las tareas de una casa es el contenido que necesitábamos. ¿Ustedes a quién pondrían a limpiar su casa sin miedo a que rompan todo?