Flor Vigna confesó cuánto lleva sin tener sexo y tiró una indirecta sobre sus ex

Espectáculos

Flor Vigna volvió a Argentina después de pasar por La Casa de los Famosos México 2026 y no se guardó nada. En una charla con el influencer Tomás Mazza, la bailarina soltó una bomba sobre su intimidad: lleva tres o cuatro meses sin tener relaciones sexuales. Según ella, lo está llevando con tranquilidad y dijo que se siente bien la vida sin sexo también.

Aunque esté en este mood, dejó claro que no perdió la ilusión. "Me puede el amor. Tengo ganas de amor", admitió. Eso sí, aclaró que no se enamora de cualquier persona.

El tema de los ex también estuvo sobre la mesa. Si bien no quiso dar nombres, Vigna reconoció que está abierta a volver a hablar con alguno de ellos. Cuando Mazza quiso saber si se refería a Luciano Castro o Nicolás Occhiato, ella esquivó la pregunta diciendo que no podía decir con quién porque se le repetía la letra y que el entrevistador ya sabía de quién hablaba.

Sobre su paso por el reality mexicano, Flor prefirió no profundizar cuando le preguntaron si se había enamorado de alguien ahí. Hubo un momento de incomodidad cuando el influencer mencionó a un participante que creía que era chileno, pero ella lo corrigió diciendo que era mexicano y pidió cambiar de tema rápidamente.

Todo esto pasa mientras suena fuerte su nombre con Gibrán Zavala Othón, un entrenador de boxeo y sobrino del cantante mexicano Yahir. Los dos se conocieron en Ciudad de México y el jueves 15 de octubre compartieron una práctica de boxeo. Después del entrenamiento, hubo movimiento en Instagram: él la elogió y ella subió fotos de la actividad. De momento, ninguno de los dos confirmó que exista un vínculo sentimental.

¿Será que el amor ya está golpeando la puerta o se queda en un entrenamiento de boxeo?