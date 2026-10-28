María O’Donnell confirmó que está de novia: todo sobre el romance con el diseñador Fernando “Rapa” Carballo

Espectáculos

María O’Donnell está viviendo una semana imbatible. Apenas seis días después de haber levantado el Martín Fierro de Oro de Radio el 21 de octubre, la conductora confirmó que está de novia. La revelación llegó durante una entrevista en Urbana Play, donde Sebastián Wainraich le preguntó directamente cómo estaba "del corazón". Entre risas, la periodista no dio vueltas y soltó: “Tengo novio, es eso”.

Wainraich insistió sobre la profesión de su pareja. Primero preguntó si era político, a lo que O’Donnell respondió tajante que "nunca en la vida". Después intentó averiguar si era periodista, pero la conductora cerró el misterio aclarando que se trata de un diseñador gráfico. Mientras tanto, Julieta Pink, su compañera de estudio, celebraba la noticia como el dato más importante de la jornada.

De la dirección visual al amor

El romance tiene un trasfondo profesional muy marcado. El novio de María es Fernando “Rapa” Carballo, un diseñador gráfico argentino que vive en Barcelona. La conexión entre ambos se dio porque Carballo estuvo a cargo de la dirección visual de Montoneros, una historia visual, el último libro de la periodista publicado por Planeta a comienzos de 2026. En esa obra, que analiza el ciclo de la guerrilla peronista entre 1970 y los años ochenta, el diseñador tuvo que integrar material gráfico inédito, fotografías, portadas de diarios y documentos de época.

Aunque la relación sentimental es reciente, no son desconocidos. Según detalló la panelista Fernanda Iglesias, se conocían desde hace algunos años por cuestiones laborales, aunque al principio solo coincidieron un par de veces. El vínculo se volvió más cercano cuando Carballo viajó a Buenos Aires para pasar unos meses trabajando específicamente en el diseño del libro Montoneros. Sin embargo, en ese momento el romance no era posible porque ambos mantenían otras relaciones sentimentales. Fue recién cuando cada uno se separó de su pareja anterior que se dieron el permiso para conocerse más a fondo y terminar enamorándose.

Quién es Fernando “Rapa” Carballo

El nuevo compañero de O’Donnell no es un improvisado en el mundo del diseño. Nació en París en 1969, se crió en Buenos Aires y reside en Barcelona, España, desde 1998. Su formación académica fue en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde además llegó a ser docente de Tipografía. A partir de allí, construyó una trayectoria internacional muy fuerte en el diseño editorial.

Su currículum es impresionante: trabajó en la redacción visual de medios internacionales como el Corriere della Sera y Il Sole 24 Ore en Italia, el diario Milenio en México y O Estado de São Paulo en Brasil, además del diario Clarín en Argentina. En España, fue director de arte del diario Público y es cofundador y codirector de la revista satírica Mongolia. El vínculo profesional con María se terminó de consolidar con el libro mencionado, el cual la propia autora presentó en Madrid y Barcelona durante septiembre.

Un nuevo comienzo

La periodista, de 56 años, llevaba más de cinco años separada del padre de sus hijas. Como dato curioso, Fernanda Iglesias recordó que aquella relación anterior tenía una raíz futbolera, ya que la habían conquistado con idas a la cancha de San Lorenzo.

Actualmente, la conductora atraviesa uno de los picos más altos de su carrera. Además del Oro recibido el 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, también fue distinguida en la categoría de Labor periodística femenina por su programa De acá en más. Al recibir el premio, María dejó clara su filosofía profesional: apuesta por un periodismo basado en la conversación, que no grite, no adjetive y no apele a la furia.

Ahora que el romance con "Rapa" es oficial, Fernanda Iglesias aseguró que la relación está avanzada y que María ya lo presentó formalmente a sus amigos y a su familia. Hasta que ella lo confirmó en el aire, todos los detalles eran primicia absoluta porque nadie había hablado públicamente de este vínculo.