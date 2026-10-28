Nancy Pazos rebotó en el cumple de Charly García y se fue cabizbaja

Espectáculos

Nancy Pazos vivió un momento súper incómodo cuando intentó entrar al festejo por los 75 años de Charly García y se encontró con que no figuraba en la lista. A pesar de que la periodista llegó convencida de que podía asistir, la seguridad del lugar le cerró el paso, dejándola fuera de la celebración.

Charly García es el músico y compositor considerado la figura más vanguardista de la música popular argentina y latino-americana, reconocido como el padre del rock nacional.

Una invitación que no existía

Pazos llegó al evento con un look de cuero negro y detalles brillantes, justo después de terminar su jornada de trabajo en su programa de televisión. Según contó frente a las cámaras, ella había asistido porque un amigo la había invitado personalmente. Sin embargo, al llegar, se encontró con que el acceso era mucho más restringido de lo que imaginaba. La conductora esperó unos minutos mientras el personal de seguridad revisaba el listado, pero la autorización nunca llegó.

Con la ironía que la caracteriza, Nancy resumió la situación diciendo: “Reboté”. Explicó que pensaba que se trataba de una fiesta grande y con una convocatoria más amplia, pero resultó que la lista era muy chica. La periodista intentó buscarle una explicación al error, sugiriendo que pudo haber un lío organizativo porque varias personas estuvieron a cargo de la coordinación y cada una manejaba invitaciones distintas. Dijo que no figuraba en el listado, mientras trataba de restarle dramatismo al hecho de haber quedado afuera.

El regalo y el retiro

El objetivo principal de Nancy no era solo ir de fiesta, sino entregarle un obsequio concreto al músico. Había llevado una corbata elegida especialmente para García, con colores alegóricos a la bandera argentina. Como no pudo entrar para dársela en mano, terminó entregándole el presente al hermano del artista, quien se acercó a la entrada en medio de la confusión.

Durante el episodio, se la vio dialogando con una mujer encargada del protocolo y la seguridad del lugar. A pesar de que el contacto que la había invitado no pudo resolver el problema del ingreso, Pazos decidió no confrontar con el personal. Aunque estaba agotada por haber trabajado en la tele esa misma noche, había hecho el esfuerzo de acercarse solo para saludar al homenajeado y darle el regalo.

Al confirmar que definitivamente no entraría, la conductora se despidió con una frase que dejó clarísimo su sentimiento: “Me voy cabizbaja”. Cuando la cronista que la seguía le preguntó si se marchaba amargada, Nancy evitó profundizar en ese malestar. Para cerrar el momento, remarcó que venía del programa de tele.

El festejo de los 75 años de Charly García se mantuvo con un esquema de acceso muy cerrado, reuniendo únicamente a personas del entorno íntimo del músico. Así, aunque Nancy se fue sin poder saludar al cantante, se quedó con la tranquilidad de que la corbata llegaría a destino a través de su familiar.