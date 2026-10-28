Andrea Ghidone y el 'Señor del Tabaco': el casamiento que juntó a todo el espectáculo

Espectáculos

Andrea Ghidone, la vedette y bailarina uruguaya, y el empresario Pablo Otero celebraron su boda el sábado 24 de octubre en Rüt Haus. La fiesta fue un despliegue total que reunió a sus familias y a un montón de figuras del espectáculo en una jornada cargada de emoción.

La ceremonia tuvo un altar decorado con flores donde los novios se dieron el sí. Los hijos de ambos fueron protagonistas: Natasha, la hija de Andrea, acompañó a su madre, mientras que María Divina, Isabela y José, los hijos de Pablo, estuvieron presentes. José, el más chico, emocionó a todos con unas palabras sobre los cambios que vio en su papá desde que empezó a salir con Ghidone. Otero también aprovechó para dedicarle un mensaje a su esposa y recordar su historia juntos.

Sorpresas, vestidos y Tango

La bailarina no se quedó atrás y preparó una sorpresa: recitó una canción que ella misma compuso para Otero, ya que todavía no tenía melodía, pero la letra hablaba del amor y sus planes a futuro. Para la fiesta, Ghidone eligió tres looks distintos: dos vestidos de Marisa Campanella con cristales y bordados a mano, y un tercero que compró especialmente en Milán.

En la recepción, el tango tuvo un lugar central, género que vincula la carrera de Andrea y un proyecto que comparte con su marido. También hubo tres shows internacionales que se mantuvieron en secreto hasta que empezaron. Entre los invitados se vieron caras conocidas como Florencia de la V, Gabriel Corrado, Luis Ventura, Barbie Simons con su novio, Federico Bal, Evelyn Botto, Anita Pauls, Marisol Otero, Anita Martínez y Rocío Marengo. Al final, los novios brindaron con los periodistas antes de seguir con la fiesta.

Un gesto solidario y el origen del romance

Algo llamativo de la boda fue que no hubo regalos tradicionales. La pareja pidió que los invitados donaran a cuatro organizaciones: la Fundación Natali Dafne Flexer, la Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís en Argentina, y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia en Uruguay.

El romance nació en Punta del Este, cuando una amiga en común los presentó en un encuentro familiar; Andrea estaba con su hija Natasha y Pablo con José. Otero ya conocía el trabajo de la bailarina porque la había visto actuar en Madame Tango, aunque ese antecedente era desconocido para Ghidone cuando se encontraron por primera vez.

¿Quién es el polémico 'Señor del Tabaco'?

Detrás del glamour, Pablo Otero tiene una historia empresarial movida, con peleas contra competidores y cuestiones judiciales. Su apodo, el "Señor del Tabaco", viene de su peso en la industria cigarrera y se hizo viral en febrero de 2024, cuando Javier Milei lo mencionó durante la discusión por la primera Ley Ómnibus. El presidente cuestionó a sectores que presionaban a legisladores para defender sus negocios, y aunque no lo nombró con nombre y apellido, la referencia quedó pegada a Otero.

El conflicto giraba en torno a los impuestos a los cigarrillos y la competencia entre Tabacalera Sarandí y las empresas más grandes. Sarandí creció con marcas económicas que ganaron terreno mientras bajaba el poder adquisitivo. Además, la empresa logró medidas judiciales para suspender el impuesto mínimo a sus productos, algo que Otero defendió como necesario para los cigarrillos baratos, pero que sus competidores vieron como una ventaja desigual. El empresario dejó la presidencia del directorio en 2025, aunque sigue siendo el accionista mayoritario.

Esta controversia también llegó a Salta. En abril de 2024, el gobernador Gustavo Sáenz criticó al Gobierno de Milei por sacar de la Ley Bases cambios impositivos que buscaban igualar las condiciones tributarias del sector. En un mensaje, Sáenz le pidió al presidente que no claudicara ante presiones e intereses y que "no se deje ganar por el Señor Tabaco".