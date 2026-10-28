Se termina la dupla: qué dijo Marcela Tauro sobre el futuro de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos

Espectáculos

Se picó el ambiente en Intrusos. Rodrigo Lussich confirmó que en 2027 ya no va a estar trabajando en dupla con Adrián Pallares. La bomba es que uno de los dos seguirá al frente del proyecto y el otro va a quedar relegado. Aunque Lussich le echó la culpa a una decisión del canal, hay mucha gente que sospecha que fue idea suya porque quiere buscar nuevos horizontes.

Marcela Tauro, que está ahí adentro, no se quedó callada y admitió que no le sorprendió la noticia porque los rumores ya circulaban. Según ella, es un tema personal de Rodri y una necesidad que siente después de seis años de trabajo juntos. Tauro cree que Lussich ya no quiere dedicarse solo al espectáculo, sino que tiene ganas de meterse más en el teatro o incluso en la política, sumándose a los comentarios sobre un posible pase a C5N.

¿Quién se queda con el mando?

Sobre el futuro del programa, Tauro dijo que no cree que la salida sea una decisión del canal, aunque aclaró que el canal sí va a decidir quién de los dos sigue. De todas maneras, aseguró que no se imagina a ninguno de los dos fuera del aire, ya que el producto funciona muy bien y lo más probable es que vayan a lo seguro.

Tauro fue tajante: aunque le encanta el programa y ya tuvo ese rol antes, hoy no se ve en ese lugar porque están ellos dos.

El fin de una era

Para la panelista, todo esto es simplemente el deseo de volver a hacer cosas por separado. Recordó que la dupla nació por una cuestión circunstancial y que, si bien pegaron fuerte y la gente los quiere ver juntos, sienten que cada uno tiene que seguir su propio camino. Al final, el destino de Intrusos es un 50 y 50, y la palabra final la tiene el canal.