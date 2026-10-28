Brenda Di Aloy puso freno a la exposición y priorizó su paz mental

Espectáculos

Brenda Di Aloy decidió ponerle un límite a la exposición mediática. Después de estar muy expuesta durante el 2024, la joven optó por resguardarse y mantener un perfil bajo, una decisión que sostiene hasta ahora. Si bien comparte cosas que le gustan en sus redes sociales, aclaró que se cuida mucho.

Para Brenda, la experiencia de hace dos años fue el detonante para darse cuenta de que prioriza su paz mental. Fue sincera al admitir que sabe que "garpa más contar y mostrar todo de la vida", pero que hoy ya no elige ese camino. No se trata de que haya pasado un mal momento, sino de descubrir qué estilo de vida la hace sentir mejor, aunque reconoce que los medios a veces pueden doler.

Vínculo privado y familia

Un punto clave en su vida es la relación con su madre, la conductora Yuyito González. A pesar de que su mamá está muy expuesta, Brenda contó que lograron separar sus vidas. De hecho, señaló que hay gente que ni siquiera sabe que es la hija de la famosa profesional, ya que no es algo que muestren mucho y mantienen un vínculo muy privado.

Esta elección de cuidar su intimidad no tiene que ver con un alejamiento de su familia ni con una mala experiencia específica con la prensa, sino con una decisión consciente de priorizar su bienestar personal. Brenda, que participó en la última edición del Cantando, prefiere hoy la tranquilidad de una vida más privada antes que el ruido de la farándula.