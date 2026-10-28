Cero desperdicio: la pelea por salvarse en Masterchef Celebrity

Espectáculos

La tensión llegó al límite en el capítulo 19 de Masterchef Celebrity Argentina 2026. La consigna para la noche de última chance fue clara y bastante exigente: preparar un plato libre vegetariano usando las verduras asignadas de manera completa, sin dejar ni un solo desperdicio.

Campi, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Sebastián Presta fueron los que lograron cocinar los mejores platos de la noche, pero el jurado solo eligió a uno de ellos para salvarse de la cuarta gala de eliminación.

En cuanto al menú, La Negra se animó con unos buñuelos de remolacha acompañados de salsa, pistachos y queso parmesano. Por su parte, Campi apostó por una tarta de hinojo con salsa bechamel, mientras que Presta presentó una sopa crema de cabutia con vegetales y queso.

Honestamente, el desafío de no tirar nada es el verdadero terror de cualquier cocinero, pero era la consigna de la noche. ¿Ustedes se animarían a cocinar así o terminarían tirando todo al tacho?