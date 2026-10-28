Florencia Raggi se puso sentimental por los 28 de su hija Renata Repetto

Espectáculos

Florencia Raggi decidió festejar el cumpleaños número 28 de su hija, Renata Repetto, con un posteo que nos dejó a todos con el corazón blandito. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una selección de fotos que recorren toda la vida de Renata, desde que era una bebé hasta hoy, demostrando que el tiempo vuela y que el vínculo familiar está más fuerte que nunca.

El mensaje fue corto pero al hueso: "Te celebro cada día, pero hoy aún más. ¡Felices 28! Negra hermosa del amor. La vida con vos es mucho, mucho mejor. Te admiro toda. Te amo". No hizo falta escribir un testamento para que se note el amor y la admiración que siente por su hija.

Lo más tierno del carrusel fueron las fotos de cuando Renata era recién nacida. Hay una imagen súper íntima de Nicolás Repetto recostado en una cama con la bebé sobre el pecho, y otra de Florencia dándole un beso en la cabeza en lo que parece ser la habitación del hospital. Esas postales son las que realmente te emocionan porque capturan el inicio de todo.

Pero no todo fue nostalgia de bebé. Raggi también sumó recuerdos de la infancia de Renata junto a sus hermanos, Juana y Francisco, además de varias fotos de vacaciones familiares. Vimos a Nicolás Repetto con sus hijos y una imagen de él con Florencia en la playa. Para cerrar el recorrido, incluyó una foto actual de Renata en un viaje frente al mar, donde se nota cuánto creció y lo mucho que cambió.

La verdad, ver este tipo de archivos personales siempre nos recuerda que, aunque sean famosos, los dramas y las alegrías de ver crecer a los hijos son los mismos para todos. Nos encantó que se animara a mostrar ese lado tan humano y privado de su familia.