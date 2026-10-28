Rocío Robles y la 'obligación' de Adrián Suar: el lado B de MasterChef

Espectáculos

Rocío Robles dejó en claro que en su relación con Adrián Suar no todo es romanticismo y viajes compartidos; también hay reglas claras cuando se trata de apoyar los proyectos del otro. Mientras participa en MasterChef Celebrity de Telefe, la periodista reveló que Suar no tiene opción: "está obligado a mirar", aseguró con humor frente a Cachete Sierra.

La decisión de Robles tiene un motivo bastante justo. Según contó, ella lo acompañó en cada uno de los proyectos de él, incluso cuando eso implicó sentarse a ver películas que calificó como "espantosas". Para ella, es cuestión de reciprocidad, y aunque admitió que terminó viendo esas producciones junto a su pareja, ahora es el turno de que él sintonice el certamen gastronómico. Además, Rocío tiró un dato clave: Suar se beneficia directamente de todo esto, ya que termina comiendo los platos que ella aprende a cocinar en la competencia.

El veredicto del actor sobre la cocina de Rocío

Adrián Suar, que es actor y productor, no se quedó callado sobre el desempeño de su pareja y se mostró como el fan número uno. A comienzos de octubre, visitó el ciclo Sería Increíble, conducido por su hijo Toto Kirzner en Olga, donde elogió la mano de Robles en la cocina. Cuando Toto le preguntó por unos ravioles que la periodista había preparado en un almuerzo al que él no pudo asistir, Suar respondió con entusiasmo que le habían salido muy bien.

El actor confirmó que Rocío ya sabía cocinar antes de entrar al programa, pero destacó que la experiencia en MasterChef Celebrity sirvió para que perfeccionara un montón su técnica. Según Suar, ella tiene muy buena mano y sus preparaciones tienen buen sabor. También puso en valor el esfuerzo que implica el ritmo de grabación, estimando que debe grabar unas tres o cuatro veces por semana, lo que le permitió avanzar y adquirir nuevos conocimientos gastronómicos.

Hamburguesas y primeras citas

La charla con Toto Kirzner también se puso picante cuando el tema derivó en los hábitos culinarios de Suar y qué es lo que suele preparar en el contexto de las primeras citas. El actor confesó que, en esos casos, su especialidad son las hamburguesas. En el estudio también estaba Natalie Pérez, quien bromeó sobre quienes no saben desenvolverse en la cocina.

Cuando Pérez quiso saber si Rocío le había cocinado a Suar durante sus primeros encuentros, él respondió que cree que no, y que eso sucedió recién más adelante en la relación. Todo esto llevó a una reflexión final de Suar sobre el atractivo de saber cocinar, afirmando que la mujer que cocina muy bien tiene onda, una idea con la que Toto Kirzner coincidió.

Sinceramente, que Suar esté obligado a ver el programa es el mejor plot twist de la temporada. ¿Ustedes también obligarían a su pareja a ver sus proyectos si ya bancaron películas malas?