Escándalo en Telefe: borraron una escena de Los Simpson sobre Malvinas

Espectáculos

Telefe se mandó una que dejó a todo el mundo regulando. El último sábado, mientras pasaban el decimoctavo capítulo de la quinta temporada de Los Simpson, la señal decidió eliminar una escena de hace 32 años que mencionaba la usurpación ilegal de Reino Unido en las Islas Malvinas.

Para los que no se acuerdan, el episodio se llama “El heredero de Burns” y es de 1994. En la trama, Montgomery Burns quiere un heredero y elige a Bart, a quien básicamente secuestra en su mansión. Para intentar ganárselo, el millonario contrata al payaso Krusty, que aparece con una pizza y explica que en la tele están pasando un programa repetido para justificar que no está haciendo el show en vivo.

En ese programa repetido, Krusty anuncia que “tomaron las Islas Malvinas”, refiriéndose a la guerra de 1982. Telefe eliminó ese fragmento.

La eliminación despertó el enojo de los televidentes argentinos, adeptos a la serie.

Lo más llamativo es que este recorte pasa justo ahora, en un clima de tensión entre Argentina y Reino Unido por el anuncio de sanciones económicas y la intervención de Estados Unidos.