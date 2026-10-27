BTS cerró su paso por La Plata con promesas de vuelta y un Jungkook que nos dejó preocupadas

Espectáculos

El sábado 24 de octubre, BTS puso el broche final a su paso por La Plata con un recital que tuvo de todo: euforia total, momentos emotivos y una conexión increíble con el público argentino. El grupo cerró así las tres fechas programadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona como parte de su gira mundial Arirang, dejando una marca imborrable en los fans que llenaron el estadio.

Para los que no están al día, este viaje a Argentina marcó un hito, ya que fue la primera vez que el grupo se presentó en el país. Después de tres noches intensas, los siete integrantes se tomaron un momento antes de las últimas dos canciones para descargar sus sensaciones y agradecer el cariño recibido.

Promesas de regreso y delirio total

Si hay algo que Army quiere escuchar, es que los chicos van a volver, y esta vez no se guardaron nada. J-hope fue el primero en encender la ilusión cuando aseguró que, en cuanto aparezca la oportunidad, van a regresar, prometiéndolo solemnemente. Por su lado, Suga se quedó flasheado con la energía que le dieron los argentinos y confesó que se lleva recuerdos tremendos del país, reafirmando que volverán.

RM, el líder, se mostró muy emocionado al recordar que era la primera vez que pisaban suelo argentino y destacó el entusiasmo desbordante de los seguidores locales. Jimin también se sumó al sentimiento, describiendo las tres jornadas como inolvidables y manifestando que tiene muchísimas ganas de repetir la experiencia.

El momento más divertido lo puso Jin, que tiró un chiste sobre una imagen creada con inteligencia artificial donde se veía a Lionel Messi besándolo en la cabeza. Para cerrar el círculo de expectativas, V también alimentó la expectativa de una nueva visita con un mensaje directo.

La confesión de Jungkook que nos dejó mal

Pero no todo fue fiesta, porque hubo un momento que dejó a más de uno con el corazón en la mano. Jungkook, que cerró los discursos agradeciendo el amor recibido en las tres fechas, confesó que no pudo disfrutar del show tanto como hubiera querido. El motivo fue un dolor en una pierna que le impidió saltar y acompañar la energía del público.

Pidió perdón a los fans por no haber podido saltar ni disfrutar más con ellos. Aunque el cantante no dio detalles técnicos sobre qué tiene exactamente ni hubo un diagnóstico oficial, sus palabras fueron suficientes para que Army se preocupara por su salud. Para intentar tranquilizarnos, Jungkook prometió que la próxima vez que nos veamos va a estar "más sano y más fuerte que nunca".

Detalles que hicieron la diferencia

Más allá de los discursos, el show tuvo sorpresas que fueron un regalo para los fans más detallistas. En el repertorio, rescataron dos joyas del álbum Wings, lanzado en 2016: Lost y BTS Cypher 4, canciones con las que sorprendieron al público.

Otro guiño fue visual: los chicos eligieron atuendos inspirados en la Selección argentina, una referencia a la cultura futbolera local que se sumó a los gestos de cariño de la noche.

Después de tanta emoción, humor y algunas dudas por la pierna de Jungkook, BTS se fue de Argentina dejando la puerta abierta. La pregunta ahora es cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que esa promesa de "volvemos pronto" se haga realidad.